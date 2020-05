Homens armados não identificados atacam aldeias no Níger e matam 20 civis

Pelo menos 20 civis de três aldeias da região de Tillabéri, no oeste do Níger, foram mortos este fim de semana por homens armados não identificados, disseram hoje fontes municipais da região à agência Efe.

O ataque começou ao meio-dia de sábado, na cidade rural de Anzourou, e continuou até à meia-noite, disse Hamado Diaouga, um funcionário local, numa conversa telefónica com a agência noticiosa espanhola.

“Os atacantes, cujo número é desconhecido, chegaram em várias motos e atacaram sucessivamente as aldeias de Gadabo, Zibane Koira Zeina e Zibane Koira Téguio, onde mataram 20 pessoas e destruíram lojas”, afirmou.

A fonte acrescentou que os atacantes também roubaram animais e alimentos.

Antes de partirem para a fronteira do Mali, disse Diaouga, os atacantes exigiram que os habitantes abandonassem as suas terras e garantiram-lhes que regressariam no futuro.

Por seu lado, Mahamadou Salou, uma figura proeminente de Anzourou, disse que, depois da chegada dos atacantes à primeira aldeia, os habitantes tentaram alertar as forças de segurança, mas sem sucesso, para que os homens armados pudessem facilmente deslocar-se para as outras aldeias.

“Como é que os jihadistas conseguem circular de motocicleta a meio do dia na nossa região, onde a circulação destes meios de transporte está proibida desde 01 de janeiro de 2020, e percorrer centenas de quilómetros sem serem vistos pelas patrulhas do exército”, questionou.

Este ataque, perpetrado durante o mês de jejum muçulmano do Ramadão, ocorre três meses depois de um outro na aldeia de Molia, no qual foram mortos quatro civis.

O governador da região de Tillabéri, Ibrahim Tidjani Katiella, foi ontem à aldeia visada para se inteirar da situação e apresentar as suas condolências às famílias das vítimas.

“Não cedam à ameaça dos jihadistas, nós tomaremos as medidas necessárias para garantir a vossa segurança”, prometeu.