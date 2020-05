Extrema-direita espanhola manifesta-se hoje em automóvel contra Governo

O partido espanhol de extrema-direita Vox organiza hoje manifestações em automóvel nas principais capitais de província do país para protestar contra a forma como o Governo socialista tem gerido a crise da covid-19.

O protesto, em automóvel e com máscara, foi a forma como a extrema-direita conseguiu que as manifestações de 30 minutos de duração fossem aprovadas, cumprindo as exigências de segurança impostas pelo estado de emergência em vigor desde 15 de março último.

A terceira maior força política de Espanha, depois do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o Partido Popular (direita), assegura que as manifestações se vão realizar “no estrito cumprimento das medidas de segurança sanitária”.

A principal dessas concentrações, que percorrem as principais artérias do centro das províncias espanholas, vai-se realizar em Madrid, com saída às 12:00 (11:00 em Lisboa) da Praça de Cibeles e chegada ao mesmo local depois de percorrer várias ruas e avenidas do bairro de Salamanca.

As manifestações de hoje juntam-se às “caçaroladas” (bater em panelas), diariamente às 21:00 locais, em varandas, que se têm estendido por todo o país, a criticar o executivo de esquerda e que têm sido incentivadas pelos partidos de direita.

O Vox defende que a crise provocada pela pandemia de covid-19 tem sido aproveitada pelo Governo para promover uma “agenda social-comunista”.

O atual executivo é formado por uma coligação minoritária entre o PSOE e o Unidas Podemos (extrema-esquerda).

Espanha é um dos países mais atingido pela doença que a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.