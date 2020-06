Euro sobe ligeiramente e aproxima-se de 1,13 dólares

O euro subiu hoje ligeiramente em relação ao dólar, apesar de ter sido divulgado que a produção industrial na Alemanha registou uma forte queda em abril.

Às 18:34 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1296 dólares, quando na sexta-feira ao final da tarde negociava a 1,1290 dólares.

A produção industrial alemã baixou em abril 17,9% face ao mês anterior e 25,3% em termos homólogos devido ao impacto do novo coronavírus, registando a maior queda em quase 30 anos, segundo o gabinete de estatísticas Destatis.

Em março, quando se generalizaram em muitos países as medidas de confinamento e as restrições à atividade económica para combater a pandemia, a indústria já tinha sofrido uma descida de 8,5% face a fevereiro e de 11,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O impacto foi especialmente forte no setor automóvel, que apresentou uma queda em abril de 74,6% em relação a março.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1285 dólares.