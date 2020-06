Espanha e Reino Unido iniciam conversações sobre relações com Gibraltar no pós-’Brexit’

As conversações entre Espanha e Reino Unido para determinar a relação pós-’Brexit’ com Gibraltar começam hoje e a reunião incidirá em aspetos como a mobilidade transfronteiriça ou os direitos dos cidadãos.

A reunião, que irá decorrer em Málaga, Espanha, é a primeira realizada entre os dois países para abordar os principais temas da relação com Gibraltar e analisar os desenvolvimentos do cumprimento dos quatro memorandos assinados para regular os aspetos mais controversos que dizem respeito aquele território britânico situado no sul de Espanha, segundo noticia hoje a agência EFE.

O Ministério das Relações Exteriores espanhol anunciou que a delegação espanhola será liderada pelo diretor geral de Integração e Coordenação dos Assuntos Gerais da União Europeia (UE), José Pascual Marco.

Do lado britânico, a delegação será encabeçada pelo embaixador do Reino Unido, Hugh Elliott, e outros funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e marcará ainda presença o primeiro-ministro de Gibraltar, Fabián Picardo.

A acompanhar Fabián Picardo estarão o vice-primeiro-ministro, Joseph García, o procurador-geral, Michael Llamas e o secretário das finanças, Albert Mena.

Segundo as autoridades de Gibraltar, as conversações irão centrar-se em “questões relacionadas com a relação pós-’Brexit’ entre Gibraltar e Espanha e incluirão aspetos como a mobilidade e os direitos dos cidadãos”.

Esta reunião irá decorrer depois do comité especializado sobre Gibraltar, criado no acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia, ter-se reunido por teleconferência em 27 de maio para analisar os avanços em matérias como os direitos dos trabalhadores, na luta contra a fraude fiscal ou o contrabando.

Naquela reunião participaram delegações da UE, incluindo os representantes do Ministério das Relações Exteriores de Espanha e do Governo do Reino Unido.

Entretanto, o tratado internacional sobre tributações, com o qual Espanha e Reino Unido pretendem reduzir a fraude e evasão fiscal em Gibraltar e normalizar a sua relação com Espanha, continua um processo de ratificação em ambos os países, que deverá estar concluído em outubro.