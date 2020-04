Comemoração virtual dos 75 anos da libertação de campos de concentração

A pandemia do coronavírus obrigou ao cancelamento das cerimónias presenciais dos 75 anos da libertação dos campos de concentração de Sachsenhausen, Ravensbrück y Bergen-Belsen, que são hoje recordadas virtualmente numa luta contra o esquecimento.

Através de mensagens transmitidas por videoconferência, o ministro dos Assuntos Exteriores alemão, Heiko Maas, e a secretária de estado da Cultura, Monika Grutters, sublinharam hoje a importância da homenagem às vítimas do regime nazi e da luta contra o esquecimento do Holocausto.

Mais de 20 mil pessoas morreram só no campo de concentração de Sachsenhausen, recordou Maas, lembrando que em média morria uma pessoa a cada três horas e que, se por cada pessoa assassinada se fizesse um minuto de silêncio, durante duas semanas não se ouviria um único som.

“Mas a luta contra o esquecimento não pode ser silenciosa. Como alemães, não podemos ficar calados quando a memória é difamada como culto de culpa, quando se convertem vítimas em criminosos, tanto aqui como no estrangeiro”, disse.

Para Maas, a responsabilidade pela história e o respeito pelas vítimas de extermínio nazi devem traduzir-se na obrigação de continuar a lutar contra os que negam ou relativizam o Holocausto.

Inicialmente estava previsto que Maas e o seu homólogo polaco, Jacek Czaputowicz, visitassem hoje sobreviventes e descendentes das vítimas de Sachsenhausen.

“Para imunizar a sociedade contra o veneno do ódio e do anti-semitismo, todos nós temos de ser testemunhas (...) Toda a história, todo o nome que salvamos do esquecimento torna-nos testemunhas. Testemunhas do que foi e testemunhas do que nunca mais deve ser repetido: Testemunhas que levantam a voz quando judeus e ciganos são atacados novamente nas nossas ruas” nos dias de hoje, acrescentou.

Maas acredita que a memória se traduz em “ser solidário com as vítimas e enfrentar com coragem os agressores”.

Para a secretária de Estado da Cultura, “é mais importante do que nunca lembrar o sofrimento incomensurável que ficou evidente para todos em abril de 1945 com a libertação dos campos de concentração”.

A responsável considerou ser “para sempre uma obrigação” recordar os crimes e comemorar as vítimas.

Monika Grutters lamentou que as comemorações da libertação de Ravensbrück, campo de concentração onde morreram cerca de 28 mil pessoas, se façam apenas de forma virtual.

Apenas o antigo campo de concentração de Bergen-Belsen será hoje palco de uma pequena cerimónia com poucas pessoas, entre as quais o chefe do Governo da Baixa Saxónia, Stephan Weil, e o presidente da associação das comunidades judias desse mesmo estado federado, Michael Fürst.

Bergen-Belsen, campo onde morreram cerca de 52 mil pessoas, foi libertado em abril de 1945 pelas tropas britânicas, enquanto os de Sachsenhausen e Ravensbrück, pelo exército vermelho.

