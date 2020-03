Centenas de mortos e milhares de doentes após ingestão de metanol no Irão

Centenas de pessoas já morreram e milhares estão doentes no Irão após a ingestão de metanol devido à crença de que a substância elimina o novo coronavírus, informaram os media e um médico iraniano.

Os meios de comunicação iranianos divulgaram que pelo menos 300 pessoas morreram e cerca de 1.000 estão doentes após a ingestão do metanol por acreditarem que a substância, altamente tóxica, mata o novo coronavírus.

Entretanto, um médico iraniano, conselheiro do Ministério da Saúde do país, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que estes números são muito superiores.

O médico Hossein Hassanian declarou que o número de mortos está em torno de 480 e 2.850 pessoas estão doentes.

Hassanian apelou às pessoas que parem de beber metanol.

“Temos de curar as pessoas com intoxicação por álcool e também combater o coronavírus”, declarou o médico.

Os envenenamentos ocorrem por “remédios falsos” que são difundidos pelas redes sociais no Irão, onde as pessoas permanecem profundamente desconfiadas do Governo, depois de este minimizar a crise por dias antes de tomar medidas efetivas no país.

Alguns contrabandistas no Irão vendem o metanol após adicionar um pouco de lixívia para mascarar a sua cor e vendem-no como um produto que pode ser ingerido.

No Irão, o Governo determina que os fabricantes de metanol tóxico adicionem uma cor artificial a seus produtos para que o público possa diferenciá-lo do etanol, o tipo de álcool que pode ser usado na limpeza de feridas.

O etanol também é o tipo de álcool encontrado em bebidas alcoólicas, embora sua produção seja ilegal no Irão.

O metanol não pode ser cheirado ou provado em bebidas. O produto provoca danos graves em todos os órgãos, nomeadamente problemas cerebrais.

Os sintomas do envenenamento incluem dor no peito, náusea, hiperventilação, cegueira e até coma.

O Irão anunciou hoje 144 novas mortes ligadas ao novo coronavírus, elevando o número de mortos para 2.378 no país, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19.

“Nas últimas 24 horas, tivemos 2.926 novos casos em todo o país”, elevando o número total de pessoas infetadas para 32.332, disse o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianouche Jahanpour, numa uma conferência de imprensa transmitida pela televisão iraniana.

O porta-voz do Ministério da Saúde acrescentou que 11.133 pessoas hospitalizadas já estão curadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.