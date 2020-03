Bélgica com 197 casos positivos face aos 133 de sábado

As autoridades de saúde da Bélgica informaram hoje da existência de 197 novos casos positivos do novo coronavírus, face aos 133 registados no sábado, o que eleva o total de contagiados no país para 886.

Dos 197 testes positivos realizados no sábado, 137 correspondiam a residentes na região da Flandres, onde se concentra a maioria dos casos registados na Bélgica, 28 eram de habitantes da Valónia e 27 de moradores em Bruxelas, anunciou em comunicado o Serviço Público Federal de Saúde, que também reconheceu desconhecer o local de residência das outras cinco pessoas com Covid-19.

As autoridades sanitárias admitiram que o aumento dos casos detectados no país se acentuará ainda mais nos próximos dias.

Até ao momento, foram registadas quatro mortes devido ao novo coronavírus na Bélgica, todos de idade avançada.

Desde as 00 horas de sexta-feira e até sábado o Governo pôs em marcha medidas drásticas para conter o surto, incluindo o fecho de restaurantes, bares, discotecas e o cancelamento de actividades recreativas, desportivas e culturais, bem como a suspensão das aulas e o encerramento das escolas.

O plano, que inclui hotéis, está em vigor até 3 de Abril.

Estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias, permanecem abertos durante a semana e ao fim de semana, enquanto o resto de lojas estará aberta apenas de segunda a sexta-feira.

Nos colégios, o Governo belga decidiu manter um serviço de acolhimento para os filhos de famílias que não tenham hipótese de cuidar deles, evitando que fiquem com os avós, que se encontram entre a população mais vulnerável ao vírus.