Autoridades mexicanas apreenderam mais de 15 mil tartarugas a caminho da China

As autoridades mexicanas apreenderam mais de 15 mil tartarugas de várias espécies, quase todas vivas, no aeroporto internacional da Cidade do México, num embarque com destino à China, informou na terça-feira o Ministério Público Federal da Proteção Ambiental (Profepa).

Segundo o organismo público, a apreensão das tartarugas aconteceu durante uma inspecção da vida selvagem realizada pela Profepa, em colaboração com a Administração Geral das Alfândegas, a um carregamento de 158 embalagens de madeira.

Durante a inspecção, visando quantificar e identificar o número de espécimes, verificar a sua origem legal ou a existência de licenças de exportação para a China, as autoridades identificaram um total de 15.053 tartarugas de água doce.

Entre as tartarugas, cuja procedência legal não foi possível apurar, havia 260 mortas, algumas delas classificados como sujeitas a protecção especial e ameaçadas de extinção.

As autoridades de protecção ambiental do México apresentaram na Procuradoria-Geral da República (FGR) uma queixa pelo possível crime de tráfico de animais selvagens.