Áustria coloca uma terceira vila em quarentena

A Áustria colocou hoje uma terceira vila de quarentena, na região montanhosa de Caríntia, fronteira com a Itália, na tentativa de conter a pandemia do Covid-19 e evitar o congestionamento dos hospitais.

Heiligenblut, uma aldeia ligada ao turismo de esqui, a 1.300 metros acima do nível do mar, vai ficar isolada durante duas semanas, não sendo permitidas entradas ou saídas até 29 de março.

A excepção é somente para os turistas estrangeiros, os únicos autorizados a abandonar a localidade que é ponto de partida para expedições alpinas ao pico de Grossglockner, 3.798 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto da Áustria.

Na sexta-feira, as autoridades já tinham colocado de quarentena dois municípios no Tirol, respectivamente Paznauntal e Sankt Anton am Arlberg, igualmente na fronteira com a Itália.

Até ao início da manhã de hoje tinham sido detectados no país 602 casos de Covid-19, registando-se uma morte.

Com 8,8 milhões de habitantes, a Áustria tem visto os casos de Covid-19 aumentar cerca de 40 por cento ao dia, pelo que o governo tem tentado intensificar as medidas de contenção da doença e evitar a saturação dos hospitais, como se verifica no norte de Itália, com o caos instalado.

A fim de limitar os contactos sociais, as autoridades já reduziram significativamente o tráfego com a Itália e a Suíça, encerraram escolas, lojas não essenciais e limitaram o horário de funcionamento de restaurantes e bares.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detectado em Dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.

O número de infectados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.