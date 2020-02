Vários homens armados atacaram com tiros uma manifestação da oposição venezuelana na cidade de Barquisimeto, Estado de Lara (370 quilómetros a oeste de Caracas), provocando pelo menos seis feridos.

A denúncia do ataque foi feita pela oposição venezuelana, que responsabiliza o Governo pelo ocorrido e diz que se tratar de “um atentado contra o presidente” do parlamento e líder opositor, Juan Guaidó, que saiu ileso do incidente.

“O apelo é à comunidade internacional [...] para que não permita que o terrorismo de Estado se imponha na Venezuela”, disse aos jornalistas o deputado opositor Juan Marquina.

Segundo Juan Marquina, os feridos foram levados para várias hospitais.

“Algumas pessoas refugiaram-se dentro das casas dos vizinhos quando viram os ‘paramilitares’ nas ruas com armas de jogo”, explicou.

Alguns manifestantes disseram aos jornalistas que alegados agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços de informação) estariam a proteger os atacantes.

Os atacantes, que circulavam em motas, dispararam contra a viatura que transportava Juan Guaidó, lançando ainda pedras e garrafas contra os manifestantes e contra vários jornalistas.

A crise política, económica e social na Venezuela agravou-se desde janeiro de 2019, quando o presidente do parlamento, o opositor Juan Guaidó, jurou publicamente assumir as funções de presidente interino até afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um governo de transição e eleições livres no país.