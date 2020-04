Angola regista mais dois casos e eleva para 10 o número de infectados

O secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda, anunciou hoje dois novos casos de infecção por coronavírus em Angola, elevando para dez o número total de pessoas infectadas, duas das quais morreram.

Os dois casos, ambos assintomáticos, são relativos a cidadãos angolanos que regressaram ao país, um chegado num voo, no dia 17, e outro no dia 20 de Março.

No balanço diário relativo à situação da covid-19 em Angola, Franco Mufinda adiantou ainda que dois dos doentes já recuperaram.

O porta-voz do ministério do Interior, Valdemar José, revelou, no mesmo balanço, que se registaram vários casos de agressões a agentes da polícia, incluindo atropelamentos, enquanto as autoridades tentavam fazer respeitar as regras do estado de emergência.

Adiantou igualmente que foram detidos, nas últimas 24 horas, 87 cidadãos, dos quais 37 por desobediência, desacato e especulação.

Foram ainda fechados 35 mercados e apreendidos taxis colectivos por não respeitarem os limites de passageiros, e mototaxis, que estão impedidos de circular.

Angola declarou o estado de emergência para conter a propagação da covid-19 a 27 de Março, por 15 dias prorrogáveis.