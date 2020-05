257 novos casos na Bélgica em 24 horas

A Bélgica registou nas últimas 24 horas uma subida do número de novos casos de covid-19 para os 257, após mais de uma semana de recuo, e uma quebra nas mortes para 31, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado, nas últimas 24 horas o número de novos casos de infeção por covid-19 inverteu mais de uma semana de tendência em baixa, registando 257, mais 120 do que no dia anterior (137), para um total de 57.849 desde o início da pandemia, em fevereiro.

Nas últimas 24 horas houve ainda 31 mortes confirmadas ou possíveis em resultado da contaminação pelo coronavírus SARS-CoV-2, face às 36 de quarta-feira, registando a Bélgica um total de 9.388 óbitos.

Nas últimas 24 horas deram entrada no hospital do pais 47 pessoas (17. 174 no total) e tiveram alta 107 (15.572 desde o inicio da pandemia).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 352 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.