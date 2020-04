A ilustrar o artigo que faz a manchete de hoje do nosso DIÁRIO, eis um vídeo que mostra a acção de limpeza e desinfecção levada a cabo no Centro de Inclusão Social da Madeira, um dos equipamentos sociais geridos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM) abrangido por esta medida de contingência, que visa responder a um eventual cenário de epidemia causado pelo novo coronavírus.

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, anunciou que irá avançar com a limpeza e desinfecção, em larga escala, das zonas exteriores de todas as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (lares) geridos pelo ISSM, além do Centro de Inclusão Social da Madeira e o Estabelecimento Vila Mar (cuja intervenção decorreu ontem, dia 31 de Março).

Hoje, será a vez das operações de desinfecção terem lugar no Lar da Bela Vista, Lar de Santa Isabel, Lar do Vale Formoso, Lar de Santa Teresinha e Lar do Bom Caminho.

De acordo com os dados disponibilizados ao DIÁRIO de Notícias pelo Instituto de Segurança Social da Madeira através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, os sete equipamentos sociais abrangidos por estas medidas têm um total de 859 utentes e funcionários.

Estes espaços, recorde-se, destinam-se não só aos idosos (lares), mas também a pessoas com necessidades educativas especiais (Centro de Inclusão Social da Madeira) e crianças e jovens (Vila Mar).

No Lar Residencial do Centro de Inclusão Social da Madeira estão 14 utentes e 19 colaboradores (total de 33 pessoas).

Estabelecimento Vila Mar contam-se 18 utentes e 38 colaboradores (total de 56 pessoas).

Finalmente, nos 3 lares geridos pelo ISSM (Bela Vista, Santa Isabel, Vale Formoso, Santa Teresinha e do Bom Caminho) somam-se actualmente 396 utentes e 374 colaboradores (total de 770 pessoas).