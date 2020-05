Vídeo da chegada da PJ à Camacha para perícias ao carro do homem que terá sido asfixiado no Caniço

A Polícia Judiciária já esteve no Caminho Municipal dos Salgados, na Camacha, a recolher elementos para a investigação do alegado homicídio ocorrido na Rua da Olaria, no Caniço.

O carro deverá ser agora rebocado para uma análise mais aprofundada.

Veja o vídeo registado pelo DIÁRIO que ilustra a chegada da PJ junto ao carro da vítima.

Conforme noticiou o DIÁRIO em primeira mão, foi encontrado hoje, bandonado, o carro do homem que foi encontrado morto, no domingo, em casa, no Caniço.

Conforme referido, a viatura estava estacionada no Caminho Municipal dos Salgados, na Camacha, junto ao Centro de Saúde.

O alerta foi dado por populares que estranharam o facto de a viatura estar ali abandonada, num terreno junto a uma casa devoluta, pelo menos desde as 11 horas da manhã sábado.

Recorde-se que o Ministério Público já terá solicitado ao gabinete médico legal a autópsia ao corpo do homem de 62 anos que foi encontrado morto este domingo em casa, no Caniço. Uma perícia que será determinante para confirmar a tese de morte por asfixia.

O homem, que não era visto há dois dias, foi encontrado cadáver na casa-de-banho de casa, na Rua da Olaria, no Garajau, Caniço, num quadro de homicídio.

A vítima tinha as mãos amarradas à frente do tronco e a cabeça totalmente envolvida em película aderente. Estava sentado no poliban com a torneira aberta.

Segundo o DIÁRIO apurou, o alerta foi dado às autoridades no final da tarde de domingo por uma irmã da vitima que reside próximo do local do crime.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, o homem era visto pelos mais próximos como uma pessoa “tranquila e pacata”, o que deixou todos em choque.