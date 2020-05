Veja a actuação de Miguel Pires no Universo de Memórias no âmbito das ‘Visitas Cantadas’

Miguel Pires visitou o Universo de Memórias, onde interpretou duas músicas: ‘What a wonderful world’ e ‘E depois do Adeus’.

Recorde-se que, desde o dia 20 de Maio, estão a ser transmitidas on-line, através do canal Youtube ‘Cultura Madeira’, as actuações dos 10 artistas que participaram na iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, intitulada ‘Visitas Cantadas’.

A iniciativa conta com a realização de Eduardo Costa, produção de Maria da Paz Rodrigues, som de Luís Nunes e instrumental de Paulo Ferraz.