NRP Douro obrigou a desvio do Lobo Marinho para fazer rendição nas Desertas

O NRP Douro, navio-patrulha ao serviço da Marinha Portuguesa, saiu hoje do Porto do Funchal, por volta das 20 horas, e obrigou a um desvio do ferry-boat Lobo Marinho, da Porto Santo Line, embarcação que estava a finalizar a ligação entre a Ilha Dourada e a Madeira.

Contactada pelo DIÁRIO, a Capitania do Porto do Funchal indicou que esta manobra deveu-se a um “procedimento normal” que tem em vista “a rendição de pessoal” destacado nas Ilhas Desertas, nomeadamente “Polícia Marítima e elementos da marinha do troço-mar”, prática que se sucede a cada 15 dias.