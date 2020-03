Família mostra em vídeo como pôr o lixo em tempos de quarentena é o ponto alto do dia na Madeira

O vídeo é da autoria de Marco Amaral e conta com a colaboração da sua filha em tempos de confinamento. Residente no concelho de São Vicente, este produtor e editor de conteúdos multimédia mostrou, em pouco mais de 30 segundos, que o ponto alto do dia passa agora por ir até ao contentor colocar o lixo, tarefa à qual os mais novos habitualmente não se sentiam muito seduzidos. “Como as coisas mudam... O que antes era um frete, hoje é um dos pontos altos do dia”, reconhece Marco Amaral na descrição do vídeo que publicou na sua conta pessoal de Facebook e que já recolheu diversas reacções, partilhas e visualizações.

Ao DIÁRIO, o autor confidencia que “de vez em quando” em família faz “umas brincadeiras deste género”, embora não tantas quantas as que desejaria pois costuma ter “muito trabalho para edição e pouco tempo para outras coisas”.

“Basicamente a ideia surgiu de uma conversa entre amigos, em que comentámos que até o simples facto de ir à rua levar o lixo é um momento especial, com mais significado que tinha anteriormente, tendo em conta a situação actual de isolamento”, refere Marco Amaral, não deixando de salientar uma questão importante: “Se há coisa boa que isto nos trouxe foi com certeza mais ligação e união das pessoas numa luta comum”.