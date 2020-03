O DJ e produtor Michael C, rosto conhecido da movida nocturna madeirense, decidiu dar música aos seus seguidores via Facebook.

Márcio Costa, que é também director artístico do Casino do Madeira e principal impulsionador do Copacabana Garden, espaços que estão encerrados como medida preventiva à pandemia do Covid-19, optou por lançar um set ao vivo e a cores com uma mensagem bem clara: “Stay Home”, em português, “Fiquem em Casa”.