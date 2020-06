Veja as decorações das Festas de São Pedro em Câmara de Lobos

Apesar das comemorações este ano serem em casa, Câmara de Lobos ‘vestiu-se’ a rigor para as tradicionais Festas de São Pedro, que arrancam este sábado.

“Hoje começaria a festa em Câmara de Lobos mas, este ano, as Festas de São Pedro são em casa. No entanto, não podíamos deixar de engalanar um pouco as nossas ruas, em honra de São Pedro e São Pedro Gonçalves Telmo, com as criações feitas pelas associações do Concelho para edições anteriores.

Voltamos ainda mais fortes em 2021”, escreve o presidente da Câmara, Pedro Coelho, numa mensagem aos munícipes deixada na sua página de Facebook.