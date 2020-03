Coronavírus despe supermercados

A grande afluência a alguns supermercados continua esta manhã, com a superfície comercial nos Viveiros a registar dezenas de pessoas em fila com os carrinhos para abastecer. No interior, e não é caso único, as prateleiras de alguns produtos estão vazias. Leguminosas secas e enlatados têm sido muito procurados, alguns desapareceram. Os produtos de desinfecção, como o álcool e o gel também já não estão disponíveis.

A propagação do coronavírus tem criado um estado de ansiedade na população, que dada a incerteza procura se abastecer. A ministra da Saúde, Marta Temido, pediu aos portugueses para não açambarcar os produtos. Nem todos ouviram.