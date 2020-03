Visitas hospitalares suspensas

O SESARAM informa que, desde o dia 14 de Março, por motivos de “protecção e segurança dos doentes e dos profissionais”, as visitas a utentes em Hospitais estão suspensas, “pelo período estritamente necessário”.

O acompanhamento de menores; de grávidas em trabalho de parto e outras neste âmbito devidamente autorizadas; bem como dos doentes em fase terminal são consideradas situações de excepção.

As visitas podem ainda acontecer “sempre que autorizado pelo médico assistente através do ‘visitante de referência’ indicado (de preferência familiar directo). Ex.: Doentes em Unidades Especiais tais como AVC, Cuidados Intensivos, de acordo com instruções do médico assistente em cada caso concreto”.

Os profissionais de saúde promoverão ainda o contacto diário sobre o estado de saúde com familiar de referência, sempre que se justifique.

Quaisquer contactos adicionais poderão ser feitos para cada um dos hospitais para posterior contacto pelo respectivo médico assistente.

Gabinete do Cidadão

O SESARAM tem também em funcionamento o Gabinete de Apoio ao Cidadão para apoio a todos os utentes, em cada um dos Hospitais, em todos os assuntos inadiáveis que exijam a presença física e que são habitualmente tratados nos secretariados.

Localização:

- Hospital Dr. Nélio Mendonça, rés-do-chão do ed. Principal, tel. 291 705 600;

- Hospital Dr. João de Almada, secretaria da entrada, tel. 291 780 300;

- Hospital Dos Marmeleiros, secretaria da entrada, tel. 291 705 730.

O SESARAM apela ainda “ao uso da comunicação electrónica sempre que possível”, podendo ser usado o para esse efeito o e-mail: [email protected]