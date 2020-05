USAM defende política que respeite os direitos das mães e dos pais trabalhadores

No dia 1 de Junho comemora-se o Dia Mundial da Criança. A USAM reitera “a urgente necessidade de combater a pobreza e as desigualdades, através de uma política que dignifique e valorize o trabalho, que respeite os direitos das mães e dos pais trabalhadores, que assegure a estabilidade do e no emprego, que promova uma melhor distribuição dos rendimentos, aumentando os salários e as prestações sociais, especialmente as de apoio à família e garanta o acesso universal a serviços públicos de saúde e de educação de qualidade”.

“A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por Portugal em 1990, integra o princípio segundo o qual mãe e pai têm uma responsabilidade comum na educação e no desenvolvimento da criança, devendo o interesse superior da criança constituir a sua preocupação fundamental. Contudo, muitas famílias estão confrontadas com uma importante redução de rendimentos devido ao Lay-Off. Muitos perderam os seus postos de trabalho vítimas de despedimentos selváticos e ilegais. Mães e pais são confrontados diariamente com a árdua tarefa de articular a vida familiar com teletrabalho e o acompanhamento das crianças na telescola”, refere, acrescentando que “o cumprimento de direitos fundamentais das crianças é, pois, inseparável da garantia de direitos aos pais”.