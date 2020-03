Urgências do ‘Bom Jesus’ encerradas temporariamente

O serviço de urgência do Centro de Saúde do Bom Jesus está temporariamente encerrado. Inicialmente a funcionar durante 24 horas, esta unidade ficará encerrada entre as 20 horas deste sábado e as 8 horas de domingo, sendo que a sua reactivação será efectuada “mediante as necessidades de futuro”.

“Face ao pouco número de utentes que têm procurado este serviço, o SESARAM, decidiu por agora encerrar temporariamente este serviço promovendo uma gestão rigorosa dos profissionais de saúde. Entre o dia 16 de Março e até às 00 horas do dia 27 de Março, procuraram este serviço de urgência instalado no âmbito do Plano de Contingência do SESARAM 32 pessoas, no período em que agora se encerra, ou seja, entre as 20 horas e as 8 da manhã do dia seguinte”, informa o gabinete de comunicação do SESARAM.

O Serviço Regional de Saúde explica ainda que estes números, em média, indicam que “por dia e em oito noites de abertura, necessitaram deste serviço quatro doentes”, sendo que “do total dos 32, apenas 13 procuraram o serviço de urgência entre a meia-noite e as 8 horas”.

“Esta medida agora efetuada será, obviamente, reversível caso haja necessidade de ser reposta. Os utentes têm à disposição a Linha de Apoio directa que funciona 24 horas por dia: 961 186 549. Recorda o ainda o SESARAM que está disponível a Linha de Apoio à Criança pelo número: 969 319 732. Desta forma e com recurso a esta linha de apoio evitam-se deslocações desnecessárias no actual período de pandemia da Covid-19”, pode ler-se na nota enviada à redacção.