Um milhão gasto com as quarentenas

As quarentenas nos hotéis da Região já custaram mais de 1 milhão de euros ao Governo Regional. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado revela que a factura suportada pelo executivo de Miguel Albuquerque com seis unidades hoteleiras na Madeira e no Porto Santo inclui alimentação e limpeza dos quartos das pessoas em confinamento obrigatório.

Hoje, primeiro dia de um alerta amarelo activado pelo IPMA para o tempo quente e seco que se fará sentir na Região, fique também a saber que os banhistas preferem praias a complexos balneares. Durante a primeira semana de desconfinamento, os espaços da Frente Mar Funchal contaram apenas com a visita de 973 utentes.

Depois de 17 dias sem casos positivos de covid-19 na Região, o DIÁRIO avança com a notícia de que várias companhias aéreas se mantêm interessadas em voar para a Madeira já a partir do mês de Julho.

Neste sábado, revelamos que já foi lançado o concurso de obra que vai mudar Câmara de Lobos. A requalificação da baixa da cidade vai custar 3,1 milhões de euros.

Finalmente, e depois de 52 dias de silêncio, o Presidente da República falou, por escrito, para dizer que tem mantido contactos com a Madeira e que tem acompanhado toda a situação vivida na Região. O Governo Regional não gostou e considerou “inócuas” palavras de Marcelo.

