Três casos suspeitos de coronavírus aguardam resultados em hospitais da Madeira

A mulher que foi transferida, durante a tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas, do Hospital dos Marmeleiros para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por suspeita de infecção com o novo coronavírus (Covid-19) deu resultado negativo após análises efectuadas pelo SESARAM, pese embora este resultado careça de contraprova por parte do Instituto Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa.

A paciente foi diagnostica com pneumonia e, de acordo com os novos procedimentos de contenção e controlo à pandemia, foi desde logo transferida para o Hospital do Funchal, colocada em isolamento profilático e alvo de um rastreio. De acordo com fonte não oficial, três enfermeiros e uma médica estiveram retidos nos Marmeleiros, por prevenção, até às 21 horas, dado que tiveram contacto directo com a mulher.

Para além disso, foram também validados, esta quarta-feira, dois casos suspeitos do novo coronavírus, que também deram resultado negativo. Estes dois pacientes estarão internados, em isolamento, no Hospital Particular do Funchal, a aguarda pela validação do Instituto Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa.

O SESARAM deverá divulgar os resultados esta quinta-feira, pela manhã.