Transporte marítimo garantido durante a greve nos portos

Está assegurado o abastecimento durante a greve dos estivadores. Esta é a notícia que faz manchete na edição desta segunda-feira no DIÁRIO. Lisboa concordou com as reivindicações do Governo Regional e determinou, de forma inédita, serviços mínimos para garantir as operações de todos os navios às regiões autónomas, entre hoje e 30 de Março.

A foto em destaque mostra o registo do sismógrafo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pelas 20h58 da noite de sábado, na Madeira. “Sismo abalou confiança”, lê-se, numa síntese de um trabalho de seis páginas. Tremor de terra de apenas seis segundos pôs a descoberto a impreparação dos madeirenses para lidar com o fenómeno natural. Especialistas debatem lacuna na geologia marinha na Região e já se equaciona a instalação do sétimo sismógrafo nas ilhas Selvagens.

Sem registo de pontos anda o Marítimo que conheceu ontem a terceira derrota consecutiva. E se os verde-rubros continuam sem pontuar após a deslocação a Moreira de Cónegos (derrota por 2-0), já o Nacional venceu o Benfica B (3-1) e continua líder da II Liga.

A pontuar está uma dupla de investigadores da área da paleobotânica. O fóssil de uma cenoura gigante com 1,3 milhões de anos foi descoberto na Madeira por Carlos Góis-Marques. Toda a história é contada numa entrevista de duas páginas.

A floresta cuja importância será invocada por 1500 pessoas. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que envolve 45 escolas e instituições em acções de educação ambiental que começam hoje e prolongam-se até 21 de Março.

Boa semana.