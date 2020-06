Tome nota da agenda desta terça-feira, 16 de Junho

- A Assembleia Legislativa da Madeira discute esta terça-feira, a partir das 9 horas, um tema requerido pelo Grupo Parlamentar do JPP, nos termos do artigo 14.º, n. º1, alínea f), conjugado com os artigos 207.º e 208.º do Regimento da Assembleia Legislativa, intitulado ‘TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO LIGEIRO: TÁXIS E TVDEs’ e tendo por base o regimento específico aprovado pela Conferência dos Representantes dos Partidos.

- O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, reúne-se pelas 11h30, com a VENEXUS. Este encontro está inserido no Ciclo de Reuniões com o Movimento Imigrante, uma iniciativa promovida pela DRCCE que vai manter um contacto estreito e permanente com os madeirenses regressados e com os estrangeiros que optaram pela Madeira como sua residência. Facilitar a integração total destas comunidades na sociedade madeirense é o grande objectivo destes encontros. As declarações à comunicação social estão previstas para as 12h15.

- A Câmara Municipal de Câmara de Lobos visita, pelas 12 horas, a obra de alargamento e recuperação do caminho do Ribeiro Real que contará com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

- A 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura reúne-se às 14 horas, para discutir na especialidade o Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘Educação inclusiva - para que o trabalho desenvolvido pela equipa multidisciplinar de apoio à Educação inclusiva seja integrado na componente lectiva do horário semanal dos docentes’.

- O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, preside, às 15h00, à tomada de posse dos órgãos sociais da Associação da Cultura e Indústrias Criativas do Atlântico para o triénio 2020/2022, a ter lugar no Atlanticulture Center- Fórum Machico.

- Miguel Albuquerque, visita, pelas 17 horas, a escola de artes GIG, localizada na Rua Bela de São Tiago, nº 20. A GIG iniciou a sua atividade em 2014, num espaço com apenas quatro salas, junto ao Liceu Jaime Moniz, nas antigas instalações do Círculo dos Leitores. Mas, tendo em conta a procura, passados dois anos, sentiu necessidade de se mudar para um lugar com mais área.