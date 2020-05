Até ao fim da próxima semana a temperatura máxima do ar deverá variar entre 25 e 30 °C nas regiões costeiras. No entanto, “associado a fenómenos termodinâmicos locais as temperaturas máximas na Costa Sul da ilha da Madeira, nos dias 24 (domingo) e 25 (segunda-feira) poderão chegar a valores da ordem de 30 a 35 °C”, informa a Protecção Civil, salientado para a existência de humidade relativa do ar baixa e muito baixa (inferior a 40%), nas regiões montanhosas.

Ainda para os próximos dias - 24 e 25 de Maio -, o vento será temporariamente moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 80 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Veja a previsão do IPMA para este domingo, na Madeira:

Céu pouco nublado ou limpo. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, e sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 75 km/h até meio da manhã.

REGIÃO DO FUNCHAL:

Céu pouco nublado ou limpo. Vento fraco (inferior a 15 km/h).

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros, passando mgradualmente a ondas de nordeste.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC

Quais são as medidas gerais para a utilização das praias?

Uma vez que o risco de contágio se mantém nas praias devem-se cumprir todas recomendações de prevenção da COVID-19, especificamente:

Antes de ir para a praia consultar a aplicação móvel (InfoPraia) para verificar a afluência às praias. Prefira as que estão com um nível de ocupação mais baixo, bem como praias vigiadas e com controlo da qualidade sempre que verificar uma elevada ocupação não arrisque ir a essa praia, uma vez que pode ser difícil manter a distância de segurança entre as pessoas.

Nos acessos à praia use calçado e circule sempre pela direita e seguindo as indicações que possam existir no chão manter a distância de dois metros das pessoas que não pertençam ao mesmo grupo. Na praia mantenha a distância de segurança de dois metros dos outros utentes, na praia e à beira-mar.

Desinfectar as mãos manter a distância de segurança (mínimo de dois metros) na saída da praia e não deixar o lixo nem beatas na praia devendo ser acondicionados e colocados nos contentores adequados máscaras e luvas são sempre depositados nos contentores de lixo comum (indiferenciado) não são permitidas: actividades desportivas, massagens e actividades similares na área balnear das praias que envolvam duas ou mais pessoas, mas são permitidas aulas de surf e de desportos similares, até cinco participantes por instrutor nas actividades náuticas individuais: devem ser cumpridas as regras de distanciamento de segurança (dois metros), etiqueta respiratória, higiene das mãos e de limpeza e desinfecção de superfícies.