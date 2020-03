Teleférico da Madeira suspende viagens a partir de segunda-feira

A empresa Teleféricos da Madeira vai suspender temporariamente a sua actividade a partir de segunda-feira. A medida foi confirmada ao DIÁRIO por João Guerreiro, director executivo, que indica ainda não existir data prevista para retomar as viagens.

“Vamos monotorizar a situação, a fim de decidirmos quando estão reunidas as condições de segurança para retomar a actividade habitual”, explicou.

João Guerreiro frisou que a empresa já tinha tomado medidas que constam do seu Plano de Contingência como a redução do número de passageiros em casa cabina, a manutenção de distâncias de segurança e a instrução do staff sobre os procedimentos a tomar para evitar contágio.

Dado o evoluir da situação a nível mundial e tendo em conta as recomendações do Governo Regional, a partir de segunda-feira, o teleférico deixa de fazer as habituais viagens de ligação entre a zona velha do Funchal e o Monte.