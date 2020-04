As comemorações do dia do concelho de Machico, assinalado a 8 de Maio, foram suspensas devido à pandemia de Covid-19, avançam os vereadores do PSD eleitos ao município em comunicado de imprensa.

O social-democratas dizem ter apresentado, esta quinta-feira, um voto de recomendação à autarquia “no sentido de que não sejam realizadas quaisquer festividades associadas à celebração do dia do Concelho, no próximo dia 8 de Maio”. Um voto que foi aprovado por unanimidade, “em nome da salvaguarda da saúde pública e da necessidade imperiosa de manter-se o cumprimento das restrições emanadas pelas autoridades de saúde da Região, em relação à contenção da pandemia da Covid-19”, refere a mesma nota.

Na mesma linha, o presidente da Comissão Política Concelhia de Machico, entende “que a protecção da vida humana, como valor máximo da nossa identidade, está acima de quaisquer outros interesses ou motivações, sejam elas de que natureza forem”.

Norberto Maciel, que considera a decisão do seu partido “fundamental para a protecção de toda a população em geral e, em particular, dos habitantes de Machico”, acredita que “a população saberá compreender e estará solidária com esta decisão”.

População esta a quem Norberto Maciel endereça o seu reconhecimento público, “pela forma como tem sabido lidar com esta pandemia”. “Estamos todos a contribuir para conter a evolução do vírus na Região e a população de Machico tem sido também exemplar nesse combate, numa postura que deve continuar a fazer-se sentir, para o bem de todos”, sublinha.