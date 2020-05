O Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM) mostra-se surpreso com a notícia publicada hoje na edição impressa do DIÁRIO relativamente à Horários do Funchal (HF) ter contratualizado os serviços jurídicos de uma Sociedade de Advogados no Continente por 100 mil euros + 23% IVA (123 mil euros) por ajuste directo.

Manuel Oliveira, do SNM, diz que os cortes salariais que se verificaram nos HF, também por “ajuste directo”, totalizaram em Abril cerca de 50 mil euros, a que acresce “o corte de cerca de 25 mil euros feitos em Março”, salientando que esta verba retirada aos Motoristas, assegura “mais de metade o pagamento do contrato à aludida Sociedade de Advogados, que nada tem a haver com este diferendo”.

No seu entender, a empresa HF e a Secretaria Regional da Economia “foram tão lestos a criar e a publicitar um alegado Subsídio COVID-19 para os Motoristas dos HF e ignoraram nas suas missivas os Motoristas da Companhia de Carros de São Gonçalo”, vêm agora a público, depois de “pressionados novamente pelo SNM2, dizer que esta medida “afinal também se aplica a esses trabalhadores, e que ninguém se esqueceu deles”.

Perante esta situação, o SNM “aguardará serenamente que a Secretaria Regional da Economia e a Administração dos HF façam prova do que tornaram público, relativamente ao envolvimento do SNM nos cortes salariais envolvidos aos Motoristas” e que “reponham o Agente Único a estes Trabalhadores”, esperando não ter de “voltar a fazer história nos HF”, desta vez, com a “paralisação total” dos Motoristas dos HF e de São Gonçalo e recorda que os Trabalhadores dos HF assim como todos os Madeirenses “estão à espera de saber quem faltou à verdade, se o SNM ou a Secretaria Regional da Economia e a Administração dos HF”.