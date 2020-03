Sismo provocou derrocadas e o encerramento de pelo menos três estradas na Madeira

O sismo ocorrido ontem na Madeira provocou o encerramento de pelo menos três troços viários na Região, informou a Protecção Civil.

Estão, assim, fechados ao trânsito, a ER 101, entre Ponta Delgada e Fajã da Areia; a ER222, na Ribeira Brava, acima do cemitério municipal; e a ER 102, 500 metros acima do Terreiro da Luta.

Também na Estrada da Eira do Serrado, a queda de pedras destruiu o separador lateral do troço viário, de acordo com as imagens que nos foram reportadas por um leitor do DIÁRIO.

O Serviço Regional de Protecção Civil recomenda precaução na circulação automóvel devido a possíveis quedas de pedras.