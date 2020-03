O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou na Madeira, mais concretamente pelas 9h27, um sismo de magnitude 2.3 na escala de richter, que se deu a uma profundidade de 31 quilómetros, ainda a algumas milhas do arquipélago.

Já ontem foi registado pelo IPMA um outro sismo, de magnitude 1.9, a Sudoeste do Funchal, muito próximo do epicentro do ‘abalo’ sentido a 7 de Março por toda a população da Madeira.