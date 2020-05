Serviços públicos com muitas filas e pouca distância de segurança no Funchal

A manhã desta segunda-feira da terceira semana de desconfinamento trouxe muita gente para as ruas do Funchal. A reabertura de serviços públicos, sobretudo, atraiu muita gente, quiçá mais do que seria desejável numa altura em que ainda vivemos sob o peso de uma pandemia presente na Madeira.

Filas e filas de pessoas a procurarem tratar dos seus afazeres que ficaram atrasados com as medidas de distanciamento social. Serviços das Finanças com fila a dar volta ao quarteirão (ainda que este serviço tenha estado sempre aberto e com fitas de distanciamento colocadas no chão para tentar disciplinar os utentes), filas na Loja do Cidadão com corrupio de quem se coloca na fila e quem tinha hora previamente marcada, filas na Loja do Munícipe do Funchal, filas no Instituto de Administração da Saúde onde as pessoas vão remeter e receber os valores da ADSE e Segurança Social, filas nos balcões de vários bancos, todos no exterior, pois dentro tenta-se cumprir ao máximo as regras.

Por falar em distanciamento social, mesmo com agentes da PSP a fiscalizar e funcionários a coordenar, as imagens são elucidativas quanto ao cumprimento das distâncias recomendadas, bem como à não utilização (e má, em muitos casos) de máscaras de protecção.