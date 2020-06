O secretário regional da Saúde avançou esta tarde, em conferência de imprensa, que o Serviço Regional de Saúde será retomado na sua totalidade a 8 de Julho, com todos os horários anteriores à chegada da covid-19.

Pedro Ramos esclareceu que a retoma dos serviços de urgência serão realizados de forma faseada e, por isso, a partir desta segunda-feira, dia 8 de Junho, os Centros de Saúde dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz vão reabrir e a “prestar serviço à população” com o horário nestas unidades a ficar estabelecido entre as 8 da manhã e as 20 horas.

O governante referiu também que todos os utentes com consultas agendadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça serão testados, de forma a proteger os profissionais de saúde.