Serviço de Psicologia e Subsídio extraordinário a funcionários da CMF em longa lista de iniciativas

Muitos louvores e votos de pesar no lento retomar das reuniões ordinárias da Assembleia Municipal após cerca de três meses de ausência

A retoma das sessões ordinárias da Assembleia Municipal do Funchal começou com a apresentação de várias propostas de ouvir e pesar, mas também a de criação de um serviço de psicologia e de um subsídio extraordinário para os funcionários que estiveram na linha da frente do combate à covid-19.

Herlanda Amado (PCP) defende proposta de recomendação de regulamentação de lei de 1998, referente a subsídio extraordinário para funcionários públicos, e que da autarquia do Funchal que estiveram na linha frente no combate à covid-19, o que é “inaceitável” que não haja a justa remuneração e reconhecimento salarial que deveria ser votada por unanimidade na assembleia municipal nesta proposta.

Defendeu ainda que a autarquia recomende ao Governo que insista junto da Horários do Funchal para aumentar a frequência de carreiras dos autocarros, criando assim condições para o devido distanciamento social recomendado.

Confiança entrou em força com 10 propostas...

A primeira das quais a criação de serviço municipal de psicologia, mais premente agora com as consequências sociais e de saúde psicológica dos munícipes por causa da covid-19.

Miguel Palma Costa, ainda apresentou a proposta de evocação pelo 46.° aniversário do 25 de Abril, citando Sá Carneiro e Marcelo Rebelo de Sousa, porque não poderia deixar de ser destacada esta data.

Herberto Hélder foi recordado na passagem dos 5 anos do seu falecimento, poeta maior da literatura portuguesa, natural da freguesia de São Pedro, mereceu este reconhecimento com voto de pesar.

Voto de louvor pelo grupo musical Antonianos, pelos 52 anos da sua formação, conjunto terminado em Dezembro de 2007, mas que deverá editar em breve um disco de memórias e vídeo da sua história.

Louvor pelo trabalho realizado no bairro da Nazaré pela associação Olho.Te.

Voto de louvor pela iniciativa de trabalhadores da hotelaria madeirense que desde 28 de Maio tem recolhido, confeccionado e distribuído refeições e cabazes alimentares a muitas famílias afectadas pela paralisação da actividade na Região.

Voto de louvor pela associação Monte de Amigos, criada em 2010 após a aluvião de 20 de Fevereiro tem estado no apoio social a muitas famílias.

Voto de pesar pelo falecimento de Maria Conceição Pereira, nascida no Porto Moniz, mas residente no Funchal, destacou-se ao longo de 84 anos com um activismo reconhecido, deputada regional, autora de quatro livros, um dos quais com testemunhos de mulheres vítimas de violência doméstica, foi a primeira vencedora do prémio municipal Maria Aurora. No final da leitura da proposta, foi guardado um minuto de silêncio em sua honra.

Foi ainda recomendado louvor a todos os trabalhadores que se mantiveram ao serviço ao longo do período do primeiro impacto da pandemia. A proposta mereceu reparo do PSD que pretende louvar os tabalhadores e não o executivo municipal, por isso terem apresentado a medalha de mérito municipal a estes colaboradores. A Confiança entende que o voto de louvor não pode ser alterado, garantindo ao PSD se quiser votar contra, mas não pode alterar a proposta. Este tema gerou uma troca de acusações entre as duas bancadas opositoras, Confiança e PSD.