Sem novos casos de covid-19 e mais dois doentes recuperados na Região

A Madeira não regista novos casos de covid-19, pelo sexto dia consecutivo, e contabiliza mais dois doentes recuperados, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pelo IASaúde.

“Há mais dois doentes recuperados a reportar - um residente no concelho do Funchal e um no concelho de Câmara de Lobos, totalizando 55 casos recuperados”, refere o comunicado. “Sobre os 35 casos de infecção activos, os doentes permanecem em isolamento no domicílio ou unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares”, acrescenta a mesma nota do IASaúde.