Secretário da Economia apresenta Programa ADAPTAR-RAM

Vai ser apresentado, amanhã, o Sistema de Apoio à Adaptação da Actividade das PME da Região Autónoma da Madeira ao Contexto da Pandemia Covid-19 - ADAPTAR-RAM.

A apresentação pública está a cargo do secretário regional da Economia, Rui Barreto, e vai decorrer, a partir das 16 horas, no Salão Nobre da Vice-Presidência do Governo Regional.

O ADAPTAR-RAM é um Programa de Incentivo às micro, pequenas e médias empresas (PME) e tem uma dotação global de 2,5 milhões de euros. “O apoio será concedido pelo Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), e visa apoiar projectos de PME na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia Covid-19”, refere nota da secretaria regional da Economia, acrescentando que “com o fim do estado de emergência e a implementação gradual de medidas de desconfinamento, é fundamental acautelar os impactos da retoma da actividade económica na saúde pública”.

Por isso, “importa criar condições à retoma da actividade empresarial, apoiando o tecido empresarial na sua adaptação”.

A nota salienta ainda que “esta medida de apoio às empresas vem corrigir uma injustiça do Governo da República que excluiu a Madeira e os Açores do programa nacional lançado ao abrigo do Decreto-lei 20-G/2020, publicado a 14 de Maio”, já que “os beneficiários deste Programa serão PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.”