Sara Cerdas nomeada relatora para o Programa Europeu da Saúde

Sara Cerdas foi nomeada pelos socialistas no Parlamento Europeu para relatora do ‘EU4Health Programme’, o novo programa da Comissão Europeia compreendido no plano de recuperação ‘Next Generation EU’, que visa o reforço da saúde na União Europeia e que vai definir a sua actuação nos próximos sete anos.

A eurodeputada madeirense terá um papel fundamental no acompanhamento deste relatório legislativo no âmbito das competências do Parlamento Europeu.

Sara Cerdas considera esta nomeação “uma honra, uma grande responsabilidade e um reconhecimento do trabalho desenvolvido neste primeiro ano” e afirma que “este é o programa de saúde mais ambicioso de sempre, alguma vez desenvolvido nas instituições europeias, pondo a saúde no seu cerne”.

Como objectivos principais aponta “trazer a saúde para todas as políticas”, verificando “de que forma a legislação produzida na Europa afecta a saúde das populações e não apenas os cuidados de saúde”, pois entende que “isso é apenas uma das partes da saúde e do bem estar das pessoas”.

“Trabalhar para uma melhor prevenção primordial e primária”, é outras das metas da socialista. “Ou seja, aumentar os incentivos à adopção de estilos saudáveis e reduzir os factores de risco para o desenvolvimento de doenças”, explica, dando como exemplo a promoção da vacinação no caso das doenças transmissíveis.

Por outro lado, diz, “é preciso uma forte aposta em programas de literacia e educação para a saúde, pois pessoas mais informadas tendem a fazer escolhas mais saudáveis”.

O ‘EU4Health Programme’, que passou de pouco menos de 500 milhões para um orçamento de 9,4 mil milhões de euros de verba disponível, “assenta nas lições aprendidas pela pandemia de covid-19”. Sara Cerdas destaca a importância da “resiliência dos sistemas de saúde” e refere que Portugal e as suas Regiões Ultraperiféricas terão “a oportunidade de se candidatar a fundos que serão importantes para reformar os nossos sistemas de saúde, tornando-os mais resilientes e sustentáveis”.

Este programa está integrado no Fundo de Recuperação da União Europeia, incluído nos 750 mil milhões de euros divulgados pela Comissão Europeia, que serão negociados com o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2017.

Sara Cerdas encara este desafio com grande “responsabilidade”, uma vez que se estará a definir as prioridades e estratégias do programa de saúde para os próximos sete anos na União Europeia. “Se tudo correr bem e as negociações chegarem a bom porto, este programa terá início já a partir de Janeiro”, assegura.

De referir que, no passado dia 28 de Maio, Sara Cerdas durante a apresentação deste programa, na Comissão ENVI - Saúde Pública, Segurança Alimentar e Ambiente, tinha alertado a Comissão Europeia para a importância de incluir uma visão mais holística da saúde nesta mesma proposta, apontando a necessidade de um maior investimento na protecção da saúde, promoção da saúde e prevenção da doença.

O novo programa de saúde EU4Health visa o reforço da resiliência dos sistemas de saúde, o combate às ameaças transfronteiriças e em tornar os medicamentos acessíveis em toda a UE.