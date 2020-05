Este domingo, o Santo da Serra voltou à normalidade.

A missa e o mercado agrícola abriram ao público, com todas as medias de segurança. A feira não reabriu, este domingo, tal como a autarquia de Machico já havia revelado, uma vez que aquele espaço será submetido à análise da Autoridade de Saúde Municipal e só após parecer favorável desta entidade é que reunirá as condições de reabertura.

O mercado agrícola funcionou com poucas bancas e teve muita procura. A GNR esteve no local e uma funcionária da autarquia local aplicava desinfectante nas mãos das pessoas que estiveram naquele mercado.

Muitos fiéis também deslocaram-se à Igreja do Santo da Serra para assistir à missa, que se realizou, de igual forma, em segurança.

Recorde-se que estas são algumas medidas de desconfinamento, que foram avançadas pelo Governo Regional.