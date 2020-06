20 milhões

O Governo Regional anunciou, esta tarde, que foi aprovada a resolução que permite desencadear os procedimentos necessários com vista à negociação com a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, de uma linha de crédito para apoio à tesouraria das pequenas, médias e grandes empresas da Madeira. A linha terá uma dotação orçamental de 20 milhões de euros e será implementada após obtenção de decisão de aprovação por parte da Comissão Europeia.

284

O ADAPTAR-RAM, programa de apoio às empresas na adaptação ao contexto da Covid-19, tem uma dotação de 2,5 milhões de euros e até hoje já foram submetidas 284 candidaturas no valor de um milhão e trezentos mil euros. As informações foram prestadas pelo secretário da Economia, Rui Barreto.

2,1 milhões

Miguel Albuquerque visitou esta quinta-feira uma faixa corta-fogo situada ao longo do Caminho dos Pretos, no Monte, implantada numa área total de 640 hectares. Em breve vão também iniciar-se os trabalhos para implementar uma rede de combate a incêndios, num investimento de aproximadamente 2,1 milhões de euros.

31

Foi publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM) desta quarta-feira, 24 de Junho, a Resolução que institui a situação de calamidade em todo o território da Região, no âmbito da contenção da covid-19, a partir das zero horas do dia 1 de Julho de 2020 e até às 23:59 horas do dia 31 de Julho de 2020.

30

25 rapazes e 5 raparigas mostraram vontade de integrar as forças armadas na Madeira e foram incorporados esta semana para iniciar o 5.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército. A formação terá a duração de 12 semanas, sendo que na 5.ª será realizado o Juramento de Bandeira por parte dos novos reforços, uma cerimónia prevista para o dia 24 de Julho.