Saiba o que consta da agenda deste sábado, 26 de Junho

- O Grupo Parlamentar do PSD realiza, às 10h30, uma iniciativa política junto à Casa do Povo de São Martinho.

- À mesma hora, a CDU realiza junto às paragens de autocarro do cruzamento das Courelas, uma iniciativa política para apontar as dificuldades acrescidas de quem circula nos transportes públicos no Funchal.

- Às 11 horas, o CDS dará uma conferência de Imprensa Junto do Monumento ao Emigrante Madeirense, na Avenida do Mar.

- Os Sunsets voltam ao Calhau Bar, na Calheta. Entre as 17h30 e as 21h30, este espaço situado em frente ao Hotel Saccharum, será animado pelo DJ Phill Me.