Sara Cerdas esteve esta manhã na Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, para debater com os estudantes a biodiversidade e o Pacto Ecológico Europeu, sobre como tornar a economia da União Europeia sustentável e como impulsionar este concelho enquanto destino verde.

A iniciativa sucedeu no âmbito da quarta Edição do Roteiro Geração Madeira, dedicada ao tema ‘Biodiversidade, Pacto Ecológico Europeu, Santana destino Verde’, e contou com a participação das Deputadas à ALRAM, Sílvia Silva e Tânia Freitas.

Segundo a eurodeputada, o formato desta edição do roteiro visou envolver a comunidade educativa na discussão activa do que consiste o Pacto Ecológico Europeu, por considerar que o mesmo ainda “não ganhou grande expressividade na Madeira”.

“O Pacto Ecológico Europeu é uma iniciativa da União Europeia, em que o objectivo principal é tornar a Europa o primeiro continente neutro em emissões de carbono até 2050. Como tal, isto significa uma profunda transformação da nossa sociedade; traduz-se num desafio único, mas numa grande oportunidade. É dessa forma que a União Europeia está a lidar com esta situação, declaramos emergência climática, e o Pacto Ecológico Europeu visa fazer a transformação da União Europeia, dos nossos sistemas, da nossa industria, para uma industria mais limpa, saudável e sustentável do ponto de vista económico, social, cultural e ecológico.”

A socialista lamenta que esta temática “não esteja a ser alvo de sensibilização por parte do Governo Regional aqui na nossa região. Portanto, é algo que deveremos falar, deveremos sensibilizar, o que é e o que significa, que transformações iremos atravessar, e desde já deixar a conotação que não é apenas sensibilizar e falar acerca do Pacto Ecológico Europeu, mas também delinear uma acção, uma estratégia, para ter um plano que vá ao encontro daquelas que são as metas do Acordo de Paris e do Pacto Ecológico Europeu”. Sara Cerdas defende ainda que seja criado “um plano a nível regional para fazer face às alterações climáticas e alinharmo-nos com aquela que é a estratégia da União Europeia. Temos importantes fundos para esta transformação e que poderão ser captados pela nossa região de forma a fazer esta transição para uma sociedade mais sustentável”.

A iniciativa contou com uma dinâmica em que os alunos divididos por grupos tiveram de pensar e encontrar estratégias que respondam às propostas do Pacto Ecológico Europeu, em especial sobre como aplicá-las no concelho de Santana. As suas ideias foram depois apresentadas ao restante grupo, e focaram a importância de adaptar as infraestruturas do concelho, ao invés de construir novas, alinhar as práticas turísticas às sustentáveis, apostar na agricultura biológica e nos produtores locais, entre outros.

O Pacto Ecológico Europeu tem como objectivo tornar a Europa no primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050, e consiste num pacote de medidas que deverá permitir às empresas e aos cidadãos europeus beneficiar de uma transição ecológica sustentável, justa e socialmente equitativa, apoiado por investimentos nas tecnologias verdes, soluções sustentáveis e novas empresas.