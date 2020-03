Ribeira Brava cancela comemorações do aniversário da freguesia

Seguindo as recomendações desta manhã do Governo Regional, a Junta de Freguesia da Ribeira Brava, em consonância com a Câmara Municipal, acaba de confirmar o cancelamento das festividades que deveriam assinalar o dia da freguesia e que iam acontecer entre 15 e 21 deste mês. O concerto do artista nacional Quim Barreiros, que estava agendado para o dia 21 também não vai acontecer.

Marco Martins, presidente da Junta, diz compreender a questão de saúde pública que levou o Governo a recomendar o cancelamento deste género de eventos e iniciativas, ainda assim, não deixa de lamentar “a falta de respeito e consideração para com o poder local”, refere. Em causa, a ausência de qualquer contacto de qualquer serviço do Governo Regional com a entidade que estava responsável pela organização do evento, no caso a Junta de Freguesia da Ribeira Brava. “Isto só demonstra, uma vez mais, como o Governo Regional não tem qualquer consideração pelas entidades desta Região. Afinal de contas o que é a Madeira sem as freguesias?”, questiona o autarca, que se mostra indignado com esta constante falta de consideração pelos órgãos do poder local que estão mais próximos da população.

Ainda assim, Marco Martins diz que em menos de 3 horas o seu executivo conseguiu contactar todos os artistas envolvidos e proceder aos demais contactos para tratar do cancelamento dos vários eventos que estavam previsto.

Pese embora este cancelamento com alguma antecedência, a Junta terá de se responsabilizar por mais de 6 mil euros de custos que não podem ser evitados ou que já foram concretizados.

O autarca ribeirabravense elogia a compreensão de todos os artistas e destaca, também, o apoio que encontrou junto do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

As comemorações dos 558 anos da freguesia da Ribeira Brava deverão acontecer em data mais oportuna, que a Junta irá divulgar quando houver condições para tal.