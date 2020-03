No interior do aeroporto está também em prática as restrições impostas à restauração. Apenas vendas take away. Foi retirado todo o mobiliário dos estabelecimentos, quer na área comum da gare, quer no acesso às salas de embarque. Um café, por exemplo, é servido em recipiente descartável e o cliente é obrigado a consumir em espaço exterior. “É pagar e andar” revelou ao DIÁRIO um passageiro que aguarda embarque.