Região assume custo dos testes à chegada

O custo com a realização de um teste à covid-19, que a partir de 1 de Julho será feito à chegada aos aeroportos da Madeira, vai ser assumido pela Região e não pelo passageiro.

Uma garantia dada ao DIÁRIO pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, após o Conselho de Governo desta tarde. Para o governante, a opção “tem um pendor estratégico, o de afirmar a Região como destino seguro, sem onerar quem cá chega”, seja residente ou não.

De resto, o executivo madeirense mantém como condição necessária à entrada na Região a apresentação de um teste PCR negativo, realizado nas últimas 72 horas, prévias ao desembarque, ou, em alternativa, a realização de um teste PCR à chegada.

Esta medida faz parte do plano de acção para a normalização das ligações aéreas hoje discutido e apresentado no Conselho de Governo no âmbito do processo de desconfinamento face à pandemia de covid-19.

