A Rede de Autarquias Participativas (RAP), que conta com o Município do Funchal na actual presidência, lançou o prémio nacional ‘Eu Participo – Sem Sair de Casa’, para reconhecer as práticas de cidadania activa e as iniciativas de solidariedade promovidas por jovens durante o período de confinamento social.

Dada a conjuntura que o país atravessa, fruto da pandemia Covid-19, o prémio monetário e o cabaz de brindes pretendem “valorizar as acções solidárias que se geraram e que fomentaram a solidariedade e a entreajuda, minimizando o isolamento social e as consequências do confinamento”, refere a Câmara Municipal do Funchal, na qualidade de parceira do evento.

As candidaturas estão abertas até 31 de Maio e são dirigidas a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, residentes em Portugal, e que tenham desenvolvido actividades de forma a facilitar a circulação de informação útil à prevenção do novo coronavírus, contribuído para combater o isolamento social, potenciado a mobilização de recursos para fazer face à crise social ou que tenham colaborado com as entidades oficiais de prevenção da doença.

O regulamento pode ser consultado em https://www.oficina.org.pt/premio-eu-participo.html, podendo a candidatura ser submetida neste mesmo espaço.

Recorde-se que, a par deste prémio, também decorre neste momento a votação da 5.ª edição do Prémio de Boas Práticas de Participação, também promovido pela RAP, onde a Assembleia Municipal Jovem do Funchal é um dos projectos finalistas.

Todos os interessados podem votar, também até 31 de Maio, em http://www.portugalparticipa.pt/Candidatura/RegisterVote2.

A Rede de Autarquias Participativas conta actualmente com 62 Municípios membros.