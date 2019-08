Reciclável vs Biodegradável vs Compostável

“Reciclável”, “Ecológico”, “Biodegradável”, “Compostável”... estes termos são-lhe familiares?

Atualmente ouvimos e lemos estes termos com alguma frequência e associados às mais diversas áreas.

Mas sabe realmente os significados e diferenças destes termos e conceitos?

A Reciclagem é o processo de transformar produtos ou materiais usados em novos produtos ou materiais com o objetivo da sua reutilização. Ou seja, um produto reciclado é algo que outrora já foi outro produto ou material mas que após ter servido o seu propósito, em vez de ter sido considerado lixo e colocado num aterro, foi transformado noutro artigo tendo sido reaproveitado.

Biodegradabilidade é a característica dos materiais e/ou substancias poderem ser degradados por microrganismos, de modo a transformá-las em substancias mais simples. Os materiais podem ser de biodegradabilidade rápida, demorando apenas algumas semanas, ou de lenta degradabilidade podendo demorar décadas. Mas a utilização apenas do termo biodegradável pouco diz da substância em questão. Por exemplo, a decomposição de restos alimentares são matérias de biodegradabilidade rápida. Em relação à biodegradabilidade lenta temos o exemplo clássico dos plásticos, que pode durar várias décadas.

O termo compostável é associado aos materiais e substancias cuja biodegradabilidade é de 1 a 6 meses, ou seja, um produto compostável tem uma biodegradabilidade considerada muito rápida. No final do processo de compostagem, os resíduos produzidos podem ser utilizados como adubo.

Quando nos referimos ao termo ecológico, estamos a falar de produtos ou materiais que não prejudicam o meio ambiente. O termo é muito vago, pois muitas vezes apenas se refere ao produto final, mas o processo pelo qual é fabricado o produto ou material poderá estar bem longe de ser ecológico. Pelo contrário, até pode ser mais prejudicial ao ambiente pois o seu processo de produção poderá ser mais nocivo para o ambiente que o de um produto ou material não considerado ecológico. É necessário espírito crítico ao avaliar estes termos.

Naturalmente, um dos maiores problemas é o excesso de uso de plástico, especialmente nos artigos de uso único, como as palhinhas, copos, cotonetes e sacos de plástico. Felizmente, começam a surgir alternativas sustentáveis para este tipo de artigos, nomeadamente, polímeros que provêm de plantas e que têm uma biodegradabilidade mais rápida assim como a substituição do plástico por cartão, como acontece nos cotonetes.

Na indústria da higiene e limpeza há dois aspetos a ter em consideração no contexto da biodegradabilidade: a embalagem e os químicos utilizados na produção do produto.

Em relação às embalagens, fabricadas em plástico, são de biodegradabilidade lenta. Com o intuito de diminuir a quantidade de plástico enviado para os aterros, a Seta Verde – Higiene, Ldapossui um sistema de recolha e reutilização de embalagens que evita que várias toneladas de plástico sejam enviadas para aterros, todos os anos.

Em relação ao produto, a legislação europeia relativa aos detergentes (Regulamento (EC) 248/2004) limita a utilização de algumas substancias nocivas para o meio ambiente, tais como os fosfatos, que causam a eutrofização das águas (crescimento desmesurado de plantas aquáticas para níveis acima dos normais). Esta mesma legislação proíbe a utilização de substâncias cuja biodegradabilidade seja baixa. Este regulamento dá particular enfase à importância das dosagens corretas dos produtos de limpeza, que deve constar no rótulo e as quais devem ser respeitadas. A utilização em excesso de detergentes, não irá facilitar a tarefa de limpeza (mais produto nem sempre é melhor!) e irá aumentar a quantidade de químicos presentes nas estações de tratamento de águas residuais.

A Seta Verde – Higiene, Lda dispõe de sistema de doseamento automático que permite o doseamento adequado de produto, diminuindo os custos e poupando o meio ambiente. Os nossos produtos são concentrados reduzindo o impacto ambiental durante a sua produção e consequente redução do plástico necessário para a sua comercialização.

Todos nós temos a obrigação de pensar no meio ambiente e existem pequenos gestos diários que ajudam a preservar o meio ambiente, por exemplo, evite o uso de artigos de uso único em plástico (palhinhas, copos, talheres...), prefira em cartão ou use artigos reutilizáveis.

O nosso futuro e o dos nossos filhos está em risco. É necessário agir agora para proteger o amanhã. Reutilize antes de reciclar, devolva a tara quando possível, utilize produtos concentrados e reutilize as embalagens. Pequenos gestos fazem toda a diferença.

A Seta Verde - Higiene, Lda possui uma oferta variada de produtos de limpeza profissionais da sua marca registada Biosoluções e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Ficou com dúvidas? Contacte-nos para conhecer os nossos produtos e serviços e como estes poderão contribuir para melhorar o seu bem-estar e da sua família e conseguir poupanças assinaláveis!

Estamos sempre disponíveis para ajudar na implementação de processos e sistemas que tornam a sua limpeza mais inteligente.

Faça a sua parte!