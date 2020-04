Reavaliação conclui que a Rua 5 de Outubro não constitui perigo

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) procedeu hoje à reavaliação do desabamento da rampa de acesso às obras de regularização e de canalização da Ribeira de Santa Luzia- que caiu ontem em consequência da forte precipitação na Região- e concluiu que não houve danos nos muros que a ladeiam, nem estragos nos trabalhos já concluídos ou parcialmente executados.

Além disso, os técnicos constataram ainda que, “embora algumas zonas necessitem de consolidação, tal não coloca em causa a estabilidade global do muro de suporte da ribeira e da estrada municipal adjacente, situação que se deverá manter inalterada com as actuais condições atmosféricas e manutenção ou diminuição do caudal hidráulico da ribeira”.

“Esta situação justifica, no entanto, um acompanhamento assíduo, de forma a verificar eventual evolução que justifique medidas adicionais, como tem sido hábito, no desenvolvimento dos trabalhos”, reforçou a referida secretaria.

Recordou ainda que “os trabalhos que se encontram a decorrer, à data, suspensos por força do estado de emergência que atravessamos, visam, para além do aumento da secção de vazão, a protecção e estabilização das fundações dos muros existentes, bem como a regularização do caudal hidráulico através da materialização de travessões” e esclareceu ao DIÁRIO que nos troços onde os trabalhos de reconstrução e regularização já se encontram devidamente concluídos o funcionamento da ribeira deu-se de forma competente, “mostrando a eficiência da infraestrutura”.

Ao DIÁRIO a SREI revelou ainda que devido à forte precipitação nos últimos dias o Serviço de Hidráulica Fluvial da SREI já efectuou uma vistoria global às principais ribeiras da Região, “não havendo nada a reportar no que diz respeito a eventuais assoreamentos que prejudiquem o normal escoamento do caudal das ribeiras”.