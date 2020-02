Quinta-feira, 27 de fevereiro, em números

51 instituições da Madeira apoiadas pela Missão Continente

Em 2019, a Missão Continente apoiou, com um total de 194 mil euros em excedentes alimentares, 51 instituições da Madeira, através das lojas Continente da Região. O apoio dividiu-se entre 37 instituições de solidariedade social e 14 associações de apoio a animais.

4%, a despesa efectiva do Governo Regional

De acordo com o Boletim de Execução Orçamental, a despesa efectiva do Governo Regional aumentou 4% entre 2019 e 2020.

2,44 milhões de euros entregues pelo IDE

Entrega de apoios IDE, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. Pagamentos no valor global de 2,44 milhões de euros, dos quais 367 mil provenientes do orçamento regional e 2,07 milhões de euros de comparticipação comunitária. 92 projectos no total, 88 projectos do SI de apoio ao Funcionamento (1,8 milhões de euros) e quatro projectos no âmbito do SI de apoio ao Investimento (614 mil euros).

4 sessões do ‘Orçamento com Proximidade’

‘Orçamento com Proximidade’, iniciativa repete-se amanhã, dia 28 de Fevereiro, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos. É a quarta sessão que conta com a participação do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado. As primeiras três foram realizadas em Santa Cruz, Machico e Santana.

10 medalhas conquistadas por Portugal

Portugal conquistou 10 medalhas, nomeadamente duas de ouro, quatro de prata e outras tantas de bronze, nos mundiais de atletismo de pista coberta para atletas com deficiência intelectual, que decorrem na Polónia.

8 escolas no encontro de teatro escolar

A Escola Secundária Jaime Moniz acolherá, entre os dias 2 e 6 de Março, o XXVIII Encontro Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela. Oito escolas de segundo, terceiro ciclos e secundário apresentarão os seus trabalhos a concurso.